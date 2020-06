Ameriški senatorji želijo red pri informacijah o neznanih letečih predmetih

Washington, 24. junija - Odbor ameriškega senata za obveščevalne zadeve je v torek zahteval, da vse ameriške obveščevalne agencije in Pentagon zberejo in analizirajo vse javne podatke, ki so se nabrali o neznanih letečih predmetih (NLP). Zahteva je vsebovana v predlogu obveščevalnega proračuna za prihodnje leto.