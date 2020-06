V Kranju višja cena vode in sprememba na čelu zavoda za turizem

Kranj, 23. junija - Kranjski mestni svetniki so na današnji seji potrdili dvig cen oskrbe s pitno vodo. Hkrati so iz proračunske rezerve zagotovili sredstva za subvencioniranje poračuna. Svetniki so se seznanili tudi z odstopom direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaža Štefeta. Za vršilca dolžnosti so imenovali Klemena Malovrha.