Na Sevniškem stavijo na domače pridelano goveje meso

Sevnica, 23. junija - Kmečka zadruga Sevnica bo julija končala dvoletni projekt Meso iz Sevnice, s pomočjo katerega je z namenom prireje, predelave in prodaje govejega, junčjega in telečjega mesa ter mesnih izdelkov skrajšala verigo prireje in odkupa živali. Tako si je zagotovila dobavo kakovostnejšega mesa, dosegla njegovo višjo ceno in podprla območne rejce.