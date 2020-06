Celjski mestni svetniki sprejeli zaključni račun za leto 2019

Celje, 23. junija - Celjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli zaključni račun za leto 2019. Lanski prihodki celjske občine so bili načrtovani v višini 65,7 milijona evrov, realizirani pa so bili v znesku 57,3 milijona evrov. Realizirani odhodki so znašali 64,7 milijona evrov, načrtovani pa so bili v višini dobrih 76 milijonov evrov.