Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 6.)

Ljubljana, 22. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju med slovenskim in avstrijskim zunanjim ministrom Anžetom Logarjem in Alexandrom Schallenbergom, po katerem sta se strinjala v želji po preprečitvi ponovnega zaprtja meje. Srbska tiskovna agencija Tanjug in hrvaška Hina sta pisali o gibanju števila okuženih z novim koronavirusom.