Lafarge mora za mletje cementa pridobiti okoljevarstveno soglasje

Trbovlje, 22. junija - Lafarge Cement mora zaradi nameravane dejavnosti mletja, skladiščenja in odpreme cementa izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, je razvidno iz sklepa Arsa. Na trboveljski občini so za STA povedali, da s to dejavnostjo niso seznanjeni, v Eko krogu pa opozarjajo na bistvene pomanjkljivosti Lafargeove vloge.