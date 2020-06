Mladim v Mariboru od danes na voljo druženje v Pekoskopu

Maribor, 22. junija - Mariborsko društvo IndiJanez je danes na območju kulturnega centra Pekarna predstavilo svoj novi mladinski program Pekoskop, namenjen aktivnemu preživljanju prostega časa in osebnostnemu razvoju mladih od 14. do 29. leta. Odprtje sicer sovpada z obletnico civilne in vsebinske zasedbe bivšega vojaškega kompleksa leta 1994.