V osnovnih in srednjih šolah nekaj več učiteljic in učiteljev

Ljubljana, 20. junija - V tem šolskem oz. študijskem letu je bilo v vrtcih zaposlenih 11.668 vzgojiteljic in vzgojiteljev, v osnovnih šolah 19.268 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 6292 profesoric in profesorjev ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 5763 strokovnih delavcev, kažejo podatki državnega statističnega urada.