Pahor in Kustečeva o iztekajočem se šolskem letu, zaznamovanim z epidemijo

Ljubljana, 19. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel ministrico za izobraževanje Simono Kustec. Srečanje je potekalo v luči iztekajočega se šolskega leta, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19 in učenje na daljavo. Soglašala sta, da so se učenci, dijaki, učitelji ter drugi pedagoški in strokovni delavci sijajno in odgovorno odrezali.