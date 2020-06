Z Okusi Škofjeloškega povezovanje lokalnih ponudnikov živil in gostincev

Škofja Loka, 21. junija - Po vzoru nekaterih drugih območij po državi se tudi na Loškem lotevajo nadgradnje obstoječe kulinarične ponudbe in povezovanja med gostinci ter lokalnimi pridelovalci hrane. Zato so se lotili projekta Okusi Škofjeloškega, v okviru katerega so ta teden pripravili srečanje ponudnikov in gostincev.