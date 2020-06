Na Hrvaškem med obtoženci za utajo davkov tudi Slovenec

Zagreb, 19. junija - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je pet hrvaških in enega slovenskega državljana obtožil kriminalnega združevanja ter utaje davkov in carin, so danes sporočili s hrvaškega tožilstva. Obtoženi naj bi z malverzacijami oškodovali hrvaško državo za skoraj 48 milijonov kun (6,5 milijona evrov).