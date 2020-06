Pred vlado po stotih dneh spopada z epidemijo številni izzivi

Ljubljana, 19. junija - K hitri zajezitvi epidemije je pripomoglo tudi odločno ukrepanje aktualne vladne ekipe, ki je že prve dni mandata sprejela nekatere odločilne in učinkovite ukrepe, so ob sto dneh vlade Janeza Janše sporočili iz urada za komuniciranje (Ukom). Med najpomembnejšimi dosežki so omenili sprejem protikoronskih ukrepov ter napovedali spodbudo investicijam.