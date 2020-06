Anhovski Salonit bo namesto občine obnovil vodarno Močila

Kanal, 21. junija - Cementarna Salonit Anhovo, ki je lastnik vodarne Močila, se je z dogovorom z Občino Kanal ob Soči zavezala, da bo predvidoma do konca leta 2021 prenovila vodarno in jo avtomatizirala. Tako bi pitno vodo zagotovili tudi za 1138 krajanov v naseljih Deskle, Anhovo, Robidni breg in Močila, so sporočili iz Salonita.