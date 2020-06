Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 6.)

Ljubljana, 18. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o osmih novih primerih okužbe s koronavirusom in uvedbi obvezne 14-dnevne karantene za potnike iz BiH, Srbije in Kosova ob vstopu v Slovenijo. Poročale so tudi o pozivu predsednika Pahorja k spremembi volilne zakonodaje in visokem deležu izpuščenih zapornikov v Sloveniji med epidemijo.