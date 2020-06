Novela zakona o RTVS nekoliko presenetljivo primerna za drugo obravnavo

Ljubljana, 18. junija - Državni zbor je z 48 glasovi za in 22 proti odločil, da je predlog novele zakona o RTVS, s katero LMŠ predlaga spremembo sestave in načina imenovanja članov programskega sveta zavoda, primeren za drugo obravnavo. Takšna odločitev je nekoliko presenetljiva, glede na to, da je poslanska razprava kazala, da zadostne podpore za predlog ne bo.