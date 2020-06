Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij ukrepe med epidemijo ocenjuje kot ustrezne

Ljubljana, 18. junija - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij ocenjuje ukrepe, sprejete v času epidemije covida-19, kot ustrezne. Vsi primeri prekinitev prestajanja kazni in predčasnih odpustov so bili skrbno strokovno pretehtani in načrtovani, kar nenazadnje kažejo tudi ugodni podatki o vrnitvah s prekinitev, so v odzivu na raziskavo Sveta Evrope zapisali za STA.