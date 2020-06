Na Vrhniki podelitev Cankarjeve nagrade kot poklon književniku in sodobni besedni umetnosti

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 20. junija - Na Vrhniki bodo v nedeljo podelili prvo Cankarjevo nagrado za najboljše leposlovno delo minulega leta. Za nagrado, ki je obenem tudi poklon velikemu pisatelju, so kot prvi nominirani Vinko Möderndorfer, Sebastijan Pregelj, Simona Semenič in Brane Senegačnik. Nagrado so ustanovili Slovenski center PEN, SAZU, Univerza v Ljubljani in ZRC SAZU.