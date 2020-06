Surs in kmetijski inštitut sklenila pilotni projekt za oblikovanje bilanc žit in oljnic

Ljubljana, 21. junija - Statistični urad RS (Surs) je v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije ta mesec končal pilotni projekt, v katerem je v skladu s skupno metodologijo EU oblikoval statistično spremljanje proizvodnje in potrošnje glavnih vrst žit in oljnic. Podatki so pomembna podatkovna osnova za nadaljnje analize kmetijskih trgov in oblikovanje politik.