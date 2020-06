Ministrica Jaklitscheva obiskala slovensko manjšino na Hrvaškem

Zagreb/Reka, 17. junija - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes obiskala slovensko manjšino v Gorskem kotarju in na Reki. Jaklitscheva je za STA povedala, da je bil njen prvi obisk na Hrvaškem namenjen spoznavanju življenja slovenske manjšine. Med drugim so se pogovarjali, kako vključiti mlade v delovanje slovenskih društev.