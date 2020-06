Vrh EU in vzhodnih sosed o strateškem pomenu partnerstva

Bruselj, 18. junija - Voditelji članic EU in njenih vzhodnih sosed, nekdanjih sovjetskih republik, naj bi danes na virtualnem zasedanju potrdili strateški pomen partnerstva, ki je lani praznovalo deset let. Po desetletju prizadevanj za krepitev sodelovanja v senci Rusije naj bi se zazrli v prihodnost in razpravljali o dolgoročnih ciljih.