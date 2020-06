Pismo Van Gogha in Gauguina s spotakljivo vsebino prodali za 210.000 evrov

Amsterdam, 17. junija - Pismo dveh slikarjev 19. stoletja Vincenta van Gogha in Paula Gauguina, ki sta ga poslala leta 1888 iz Provanse, so prodali za 210.000 evrov. Kupili so ga v amsterdamskem Van Goghovem muzeju. V pismu sta umetnika med drugim pisala o obisku francoskih bordelov. Sicer pa so v njem tudi velikopotezne izjave o njunem ustvarjanju, ki da je na vrhuncu.