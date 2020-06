Tudi po epidemiji naj starši spremljajo otrokovo uporabo tehnologije in postavijo jasna pravila

Ljubljana, 20. junija - Ob epidemiji covida-19 se je pokazal tudi vpliv elektronskih naprav v življenju otrok, delno zaradi šole, a se otroci v virtualni svet zatečejo tudi zaradi dolgčasa. Splet nudi priložnost druženja in zabave, kar lahko vodi v zasvojenost. V društvu za zdravje srca in ožilja staršem med drugim svetujejo, naj postavijo jasna pravila in se jih držijo.