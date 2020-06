Tudi Občina Gorenja vas - Poljane v Zeleno shemo slovenskega turizma

Gorenja vas, 17. junija - V Zeleni shemi slovenskega turizma je 53 destinacij že pridobilo znak Slovenia Green Destination, letos pa se je v program za pridobitev znaka vključilo še šest občin. Med njimi je Občina Gorenja vas - Poljane, kjer so danes pripravili prvi posvet na to temo ter podpisali Zeleno politiko in Etični kodeks v turizmu.