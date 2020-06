Sindikat vojakov: Vrednostne sodbe vojaka glede domnevnega incidenta na meji niso odgovorne in zrele

Ljubljana, 17. junija - V Sindikatu vojakov Slovenije menijo, da javne vrednostne sodbe vojaka, ki naj bi 7. maja na primorski meji uperil puško v civilista, in celotne Slovenske vojske na podlagi medijskih poročanj niso odgovorne in zrele. Opozorili so, da nobena preiskava dogodkov še ni zaključena in dejstva glede srečanja vojaka s Tržačanom še niso znana.