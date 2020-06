V prvem prijavnem roku za vpis v prvi letnik oddanih 15.117 prijav

Ljubljana, 16. junija - V prvem prijavnem roku za vpis v prvi letnik v visokem šolstvu je na 16.948 vpisnih mest oddanih 15.117 prijav. To je več kot lani, ko je bilo na 17.396 vpisnih mest oddanih 14.604 prijav, so sporočili z ministrstva za izobraževanje. Omejitev vpisa za študijsko leto 2020/21 ima 92 študijskih programov. Vpis bo potekal od 27. julija do 17. avgusta.