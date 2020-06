Za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s poklicnimi in višjimi šolami pet milijonov evrov

Ljubljana, 16. junija - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpis za financiranje sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oz. študijskem letu 2019/2020. Za to je namenjenih dobrih pet milijonov evrov, rok za oddajo vlog je 2. september.