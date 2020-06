Ljubljana, 16. junija - Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš se bo odslej kot prva v regiji ponašala z dvema Michelinovima zvezdicama. Po eno zvezdico pa so prejele Gostilna pri Lojzetu, Dam, Hiša Denk, Atelje in Vila Podvin, so razglasili danes na Ljubljanskem gradu.