V UKC Maribor 160.000 evrov donacij za nabavo opreme za soočanje s covidom-19

Maribor, 20. junija - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so v skladu za donacije, ki so ga vzpostavili ob začetku epidemije novega koronavirusa, zbrali nekaj več kot 160.000 evrov. Večino sredstev so prispevale pravne osebe. Zbrani denar bodo namenili nabavi respiratorjev, monitorjev, osebne varovalne in druge opreme za potrebe soočanja s covidom-19.