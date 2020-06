Po oceni nevladnih organizacij predlog zakona o tujcih nesprejemljiv in v delu ustavno sporen

Ljubljana, 15. junija - Predlog novele zakona o tujcih je po oceni Delavske svetovalnice, Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) in Amnesty International Slovenija vsebinsko nesprejemljiv in v delu tudi ustavno sporen, so organizacije sporočile po današnjem usklajevalnem sestanku na notranjem ministrstvu. Zato pozivajo k umiku predloga.