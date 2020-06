Ministrstvo za okolje poziva k odgovornemu obisku naravnih lepot

Ljubljana, 16. junija - Ministrstvo za okolje ob začetku počitniškega časa vabi k obisku naravnih parkov in drugih naravnih lepot Slovenije. Ob tem poziva obiskovalce, naj spoštujejo naravo, druge in njihovo lastnino ter lokalno skupnost. "Pri obiskovanju ne pozabimo, da smo gostje čudovite, a občutljive narave, ki naj po našem obisku ostane nespremenjena," so zapisali.