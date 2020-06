Na Filipinih obsodba novinarke zaradi klevetanja na spletu

Manila, 15. junija - Sodišče na Filipinih je danes do oblasti kritično novinarko Mario Resso spoznalo za krivo klevetanja na spletu, za kar ji grozi šest let zapora. Gre za pomembno obsodbo, opozarjajo borci za človekove pravice, saj predstavlja nevarno erozijo svobode medijev in svobode govora pod predsednikom Rodrigom Dutertejem.