V ZDA še naprej narašča število novih okužb s koronavirusom

New York, 15. junija - V številnih ameriških zveznih državah, predvsem v tistih, kjer so najprej odpravili ukrepe za zajezitev širjenja pandemije, v zadnjih dneh opazno narašča število okužb z novim koronavirusom ter število hospitalizacij. V ZDA so v nedeljo po podatkih univerze Johns Hopkins potrdili skoraj 2,1 milijona okužb in 116.000 smrti zaradi covida-19.