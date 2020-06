Francozi protestirajo proti policijskemu nasilju in rasizmu

Pariz, 13. junija - V več francoskih mestih danes potekajo protesti proti policijskemu nasilju in rasizmu, ki so se v Francijo razširili iz ZDA po smrti Georgea Floyda. V Parizu, kjer se je zbralo več tisoč ljudi, so nekateri protestniki z različnimi predmeti obmetavali policiste, ti pa so odgovorili s solzivcem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.