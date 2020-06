V Londonu kljub opozorilom novi protesti proti rasizmu

London, 13. junija - V Londonu kljub opozorilom britanske vlade danes potekajo novi protesti proti rasizmu. V bližini britanskega parlamenta se je zbralo več sto privržencev gibanja Črna življenja štejejo in skrajnih desničarjev, pri čemer so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, poročajo tuje tiskovne agencije.