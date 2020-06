Logar z zunanjimi ministri EU o ciljih mednarodne koalicije za Sahel

Ljubljana/Bruselj, 12. junija - Minister za zunanje zadeve Anže Logar je danes skupaj z zunanjimi ministri EU, Afrike in širše regije preko videokonference govoril o ciljih, upravljanju in delovanju mednarodne koalicije za Sahel. Osrednji cilj koalicije je mobilizacija mednarodnih partnerjev v celovit pristop za pomoč v regiji Sahela, so sporočili z MZZ.