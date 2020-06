Večina azijskih borz v rdečem

Tokio, 12. junija - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so se danes večinoma znižali. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji v Aziji sledili razpoloženju v New Yorku, kjer so v četrtek še odmevala sredina opozorila ameriške centralne banka Fed, ki je izpostavila veliko negotovost gospodarskega okrevanja zaradi pandemije koronavirusne bolezni.