Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 11. junija - Vlada se je v okviru rahljanja omejitev, ki so bile sprejete zaradi epidemije koronavirusa, odločila sprostiti tudi mednarodni cestni in železniški potniški promet. Telekomu Slovenije je dala zeleno luč za zadolžitev v višini 100 milijonov evrov pri EIB in zamenjala nadzornike družbe Borzen.