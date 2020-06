Borzen z novimi nadzorniki

Ljubljana, 11. junija - Vlada je danes iz nadzornega sveta družbe Borzen, ki je operater trga z električno energijo, razrešila Mojco Kert, Alenko Kolar in Jureta Jemca. Ti bodo mandat končali predčasno, do izteka tekočega mandata pa bodo v nadzornem svetu po odločitvi vlade sedeli Peter Žmak, Tomaž Kokot in Davorin Dimič.