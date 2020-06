Ameriška diskografska akademija preimenovala kategorije pri grammyjih

New York, 11. junija - Ameriška diskografska akademija, ki stoji za nagrado grammy, je oznanila več sprememb pri imenih glasbenih kategorij. Med njimi je kategorijo sodobne urbane glasbe preimenovala v progresivni rhythm & blues. To je storila po naraščajočih kritikah glasbene industrije, da je pojem urbane glasbe dlje časa posploševal žanre, med njimi hip-hop in r&b.