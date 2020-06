Zeleni Slovenije in Evrope za ustavno presojo novele zakona o ohranjanju narave

Ljubljana, 11. junija - Stranki Zeleni Slovenije in Stranka mladih - Zeleni Evrope sta danes na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo določb novele zakona o ohranjanju narave. Ta novela omejuje sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih, pobudniki presoje pa so prepričani, da je postavljanje administrativnih pogojev nesmiselno.