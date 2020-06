Ljubitelje knjig že 16. leto vabi Knjižnica pod krošnjami

Ljubljana, 11. junija - V parku Zvezda se danes začenja 16. sezona Knjižnice pod krošnjami. Projekt branja pod drevesi bo za nekaj mesecev združil 14 krajev in 23 poletnih lokacij, od tega jih je devet v Ljubljani. Dve prizorišči sta novi: Savsko naselje in ploščad pred Švicarijo, na zemljevidu Slovenije pa so dodali še Logatec, je povedala vodja projekta Tina Popovič.