Pompeo ob objavi poročila o verskih svoboščinah v defenzivi

Washington, 10. junija - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je ob objavi poročila State Departmenta o verskih svoboščinah po svetu hvalil ZDA kot žarek svobode in demokratičnih vrednot. A novinarji so ga zasuli z vprašanji o odzivu na proteste proti policijskemu nasilju. Največ kritik je Pompeo namenil Kitajski, češ da je grožnja verskim svoboščinam doma in v tujini.