ZDA imajo v prestolnici Grenlandije znova konzulat

Nuuk, 10. junija - ZDA so po skoraj 70 letih v grenlandski prestolnici Nuuk znova odprle konzulat. Kot je sporočil ameriški državni sekretar Mike Pompeo, korak odseva prizadevanja ZDA, da bi s prebivalci Grenlandije in celotne Danske okrepili sodelovanje. Predsednik ZDA Donald Trump je lani celo izrazil interes za nakup Grenlandije, a je Danska to možnost zavrnila.