Volitve v Georgii znova izpostavile probleme temnopoltih volivcev

Atlanta, 10. junija - Volivci ameriške zvezne države Georgia so se v torek na strankarskih volitvah predsedniških kandidatov in lokalnih volitvah soočili z znanimi težavami glede dolgih vrst pred volišči, pokvarjenimi volilnimi stroji in zmedo glede volitev po pošti. Največ težav je bilo tam, kjer volijo temnopolti.