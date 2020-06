Pri kolektivnem odpuščanju posebej pomembno sodelovanje s sindikati in zavodom

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 16. junija - Nekatera podjetja, med njimi Gorenje, Steklarni Hrastnik in Rogaška ter Fraport Slovenija, so se (tudi) zaradi epidemije covida-19 znašla v tako težkem položaju, da so že napovedala kolektivno odpuščanje. Pri tem morajo upoštevati zakon, v izogib zlorabam pa je pomembno, da sodelujejo s sindikati in zavodom za zaposlovanje, meni stroka.