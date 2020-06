V Luki Koper predali namenu nov privez

Koper, 10. junija - V Luki Koper so danes ob prisotnosti ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca predali namenu nov privez, ki je prvenstveno namenjen pretovoru osebnih avtomobilov. To je ena večjih investicij zadnjih desetih letih, potem ko so leta 2009 podaljšali prvi pomol in zgradili privez 7C. Vseh privezov je danes 26.