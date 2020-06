Newyorška galerija postavila spletno razstavo Andy Warhol: The Last Decade

New York, 13. junija - Galerija Zeit Contemporary Art v New Yorku je na svoji spletni strani predstavila razstavo z naslovom Andy Warhol: The Last Decade. Zadnje desetletje umetnikovega delovanja je pogosto spregledano, a je ključno obdobje njegovega opusa. V virtualno sobo so postavili več kot 20 redko videnih Warholovih del.