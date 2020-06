Umar v drugem četrtletju pričakuje poglobitev upada gospodarske aktivnosti

Ljubljana, 10. junija - Širjenje epidemije in nujni ukrepi za njeno zajezitev so od marca naprej močno vplivali na slovensko gospodarsko aktivnost, zlasti se je ta znižala v nekaterih z ukrepi najbolj omejenimi dejavnostmi, kot so trgovina, promet, turizem in gostinstvo. V drugem četrtletju Umar pričakuje nadaljnjo poglobitev upada gospodarske aktivnosti.