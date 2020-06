Glavnina prenove Tavčarjevega dvorca na Visokem zaključena

Poljane nad Škofjo Loko, 10. junija - Občina Gorenja vas - Poljane je letošnjo pomlad zaključila glavnino večletne investicije v obnovo Tavčarjevega dvorca na Visokem. V okviru te faze obnove, ki so se jo lotili lani, so zamenjali strešno kritino, uredili tlake in talno ogrevanje. Na ta način, bo lahko Dvorec Visoko odprt vse leto za obisk kavarne in muzejskih zbirk.