Demokracija o protestih proti policijskemu nasilju (11. 6.)

Ljubljana, 11. junija - Jože Biščak v komentarju Kaj pa Tessa Majors? piše, da tudi številni temnopolti prebivalci ZDA ubijejo belopolte in ne le obratno. Ko so temnopolti policisti ubili belopolte osumljence, ni nihče protestiral, zdaj pa se zaradi temnopolte žrtve izvajajo nasilni protesti, ki so poleg tega še politično in ideološko motivirani.